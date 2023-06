Die drei Musketiere erobern die Burg

Vor Kurzem feierten die Musical Kids Güssing unter dem Motto „Einer für Alle und Alle für einen“ die Prämiere des Stückes „Die drei Musketiere“ auf der Burg Güssing. Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren begeisterten dabei das Publikum und machten den Burgof zur Tribüne und die Burg zu ihrer Kulisse.

Die Musketiere aus Güssing. Emily Kalman, Miriam Horvath, Valentina Simon und Charlotte Stifter-Stangl. Foto: privat

Wer das Musical selbst gerne sehen möchte, kann das noch am 9., 10. oder 11. Juni jeweils um 17 Uhr. Tickets gibt es unter +42 3322 43129 oder per Mail an info@musicalguessing.com. Das Büro hat von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

