Allerheiligen steht vor der Tür, und die Produktion von Gestecken, Buketts und Kränzen läuft auf Hochtouren. So auch im Betrieb von Gärtnermeister Andreas Pomper. Unzählige Chrysanthemen in den unterschiedlichsten Variationen sind hier gezüchtet worden und sorgen nun für bunte Akzente in den Schüsseln und Vasen.

Durchschnittlich dreißig Prozent des Jahresumsatzes der heimischen Gärtnereien werden im Herbstgeschäft erwirtschaftet. „Zu keiner Zeit im Jahr gehen so viele Menschen auf die Friedhöfe wie zu Allerheiligen. Der Blumenschmuck – Kränze, Buketts und Gestecke – auf den Gräbern sind ein schönes Zeichen der Dankbarkeit und Verbundenheit mit den Verstorbenen. Unsere Gärtner bemühen sich sehr und bieten alles auf, um unsere Wünsche nach den passenden Blumen und Gestecken zu erfüllen“, führt Präsident Nikolaus Berlakovich beim Pressegespräch mit Obmann Ök.-Rat Albert Trinkl und Gärtnermeister Andreas Pomper in dessen Gärtnerei aus.

v.l.: Gärtnerobmann Albert Trinkl, LK-Präsident Nikolaus Berlakovich und Gärtnermeister Andreas Pomper.

| Dorothea Müllner-Frühwirth

Die Herbstzeit ist nach der Frühjahrssaison die zweitwichtigste Geschäftszeit für die heimischen Gärtnereien. Zu Allerheiligen werden die Gräber auf den burgenländischen Friedhöfen mit zirka 65.000 Gestecken, Kränzen, Buketts und Grabsträußen geschmückt. Dafür geben die Kunden im Durchschnitt ziwischen 40 bis 60 Euro aus.

„Da vor Allerheiligen und in der Adventzeit unsere Gärtner eine Hauptsaison haben, in der sie einen Großteil ihres Jahresumsatzes erwirtschaften, appelliere ich an die Burgenländerinnen und Burgenländer ihre Blumen, Kränze, Buketts und Blumengestecke bei den heimischen Gärtnern zu kaufen. Dadurch wird auch die Wertschöpfung in unserem Land erhöht und Arbeitsplätze gesichert“, so Berlakovich.