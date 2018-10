Eine neue Ausrichtung bei dem Verabschiedungsritual gibt es im Güssinger Krankenhaus, im Spital in Oberwart wird dieses schon länger praktiziert. Mit speziellen Verabschiedungstüchern werden die Verstorbenen zugedeckt, damit soll den Mitarbeitern die Individualität jedes einzelnen Patienten veranschaulicht werden.

„Mit dem bewussten Verwenden der bunten Tücher wollen unsere Mitarbeiter die Achtung des Verstorbenen bis zuletzt wahren. Wir wollen den Hinterbliebenen vermitteln, dass ihr Angehöriger auch für uns etwas Besonderes war“, erklärt Pflegedirektorin Bianca Puntigam.

Die Tücher wurden im Rahmen einer ökumenischen Feier gesegnet, sind aber nicht ausschließlich mit christlichen Symbolen verziert. Gestaltet wurden sie von Jugendlichen des Gymnasiums Güssing.

Pflegedirektorin Bianca Puntigam dankte Sabine Wagner für die Umsetzung | ZVG

„Die Schülerinnen und Schüler haben sich in der Vorbereitung auf die Gestaltung der Tücher viele Gedanken gemacht“, erzählt Ulla Tost, Lehrerin für Bildnerische Erziehung. „Es wurden Symbole gewählt, die jedem Menschen gleich viel Hoffnung, Wärme, Licht und Freude vermitteln können, egal ob der Verstorbene besonders gläubig war oder nicht.“

Unterstützt wurde das Personal des Krankenhauses Güssing von Pastoralassistentin Raphaela Krojer, der Leiterin der Seelsorgestelle im Spital Oberwart. So sollen die Mitarbeiter der Pflege im Krankenhaus Güssing immer wieder ihr Handeln in der Arbeit am Patienten neu bewerten.

Projektleiterin Sabine Wagner, Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester in Güssing: „Die Verwendung der Tücher hat den Sinn, die Kollegen am Krankenbett zum Nachdenken anzuregen. Der Patient ist nach einem langen Lebensweg verstorben.“

Auf die Frage eines Schülers, ob es in der täglichen Arbeit als Krankenschwester überhaupt noch etwas zu Lachen gäbe antwortete Wagner: „Unser Job ist manchmal sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Wertschätzung, Achtung und natürlich auch Humor prägen unser Handeln und unseren Arbeitsalltag. Der Tod ist ein Teil des Lebens.“