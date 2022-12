Es geht immer um Frieden: Ausstellung wandert durch Schulen

Werbung

„Die UNO hat zum Ziel, den Weltfrieden zu wahren und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln. Das ist heute wichtiger denn je.“

Mit diesen Worten eröffnete Landtagspräsidentin Verena Dunst die UNO-Wanderausstellung in der Mittelschule Güssing. Und das hat einen guten Grund: Denn Wien ist mit New York, Genf und Nairobi einer der vier UNO - Amtssitze. Und in der UNO - Ausstellung werden alle Bereiche der UNO und ihre Aufgaben gezeigt.

Die Ausstellung wurde nach einer Neugestaltung im Landhaus in Eisenstadt präsentiert und ist nun als Wanderausstellung auf den Weg durch die Schulen. Die erste Station ist die Mittelschule Güssing, wo sie den ganzen Dezember zu sehen ist.

„Demokratie fängt in der Klasse an“, erklärte Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnits. „Die Ausstellung soll auch ein Anlass sein, um Diskussionen in der Klasse zu beginnen.“ „Wir müssen Zeichen setzen und aktiv mitarbeiten“, berichtete Ursula Gamauf-Eberhardt über die Friedensarbeit.

„Schlaining hat wie die Schweiz von der UNO den offiziellen Friedensbotschafter-Status erhalten. Seit 40 Jahren setzt sich das Institut bereits für Frieden ein. Die Schule kann Quelle des Friedens sein , das wirkt sich auf die Umwelt aus“, so Gamauf-Eberhardt.

