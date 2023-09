Frau in der Wirtschaft: Unternehmerinnen unterwegs im Ausland

Unternehmerinnen aus der Region unternahmen eine Exkursion in den slowenischen Teil von Istrien und nach Triest. Zuerst besuchten die Frauen die Bio-Olivenfarm Gramona in Seca, wo es preisgekröntes Olivenöl aus Frauenhand gibt. Anschließend wurde der Landschaftspark der Salinen von Secovje besucht. Dort erfuhren die Teilnehmerinnen Interessantes über die Salzgewinnung aus dem Meer. Nach der Stadtbesichtigung von Piran ging es mit dem Schiff nach Ankaran. Dort wurde im ehemaligen Benediktinerkloster und heutigem Hotel Convent genächtigt, das von Direktorin Maruska Kokalj geleitet wird. Ein Besuch in der italienischen Hafenstadt Triest rundete den Ausflug ab.