Gastronomie im KUZ: Topf sucht (noch immer ) Deckel

Die Veranstaltungen kommen im KUZ langsam wieder in die Gänge, der Frühling kommt mit großen Schritten; nur eins fehlt noch immer. Für das Kulturzentrum hat sich bis jetzt noch kein Wirt gefunden.

Leiterin Sabine Drauch führt diesen Umstand auf verschiedene Gründe zurück, nennt aber einen wesentlichen, der mit der Gastro wohl oder übel dick verbandelt ist: Personalmangel.

„Es ist nicht so, dass es absolut keine Interessenten gegeben hätte. Die meisten sagten, dass sie einfach kein Personal finden“, erklärt Drauch und ergänzt, was gesucht wird: „Wir benötigen gastronomische Betreuung unserer Veranstaltungen. Das Restaurant wird immer so hergerichtet, wie es benötigt wird, daher ist eine fixe Größe schwer zu bestimmen. Unser Betrieb im KUZ ist mittlerweile ganzjährig, mit Hochsaison im Frühjahr und Herbst. Es wäre ja nur bis zum Umbau, der für 2023 angesetzt ist. Danach wird es sicher eine neue Ausschreibung geben. Doch jetzt bis zum Umbau wäre es eine wichtige Zeit, die es zu überbrücken gilt“, so Drauch.

Interessenten können und sollen sich für nähere Informationen bei der Leiterin Sabine Drauch unter der Nummer 0664/88947288 melden.

