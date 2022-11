Gilbert Lang ist gegangen, um zu bleiben

Werbung

11.705 Tage war Gilbert Lang im Stadtamt beschäftigt. Sein erster Arbeitstag am 15. Oktober 1990 ist auch Amtsleiter Gustav Glatter noch gut in Erinnerung. „Mit Gilbert haben wir die ersehnte Entlastung bekommen, sonst hätte ich womöglich keine Frau gefunden“, schmunzelt Glatter bei der offiziellen Verabschiedung.

Sein Können und sein Organisationstalent hat Lang schnell unter Beweis gestellt - zuerst in der allgemeinen Verwaltung und nach Absolvierung der Dienstprüfung ab dem Jahr 1993 als Amtsleiter Stellvertreter. Seine Leidenschaft galt immer dem Standesamt und hier engagierte sich Lang über die Grenzen der Stadt hinaus: als erster Obmann des Landesverbandes der Standesbeamten, als Delegierter im Bundesverband, als Vortragender in der Verwaltungsschule sowie als Mitglied in der Prüfungskommission.

Wie viele Brautpaare Lang in seiner Zeit als Standesbeamter vermählt hat, wisse er nicht mehr, „aber mehrere Hundert waren es sicher“, erzählt Lang, der auch federführend bei der Gründung des Standesamtsverbandes Bezirk Güssing, einer der ersten drei Verbände im Land, war.

Auf Wunsch von Bürgermeister Ludwig Krammer kümmerte sich Lang auch jahrelang um die Tourismusagenden der Burgstadt und in weiterer Folge als Obmann auch um den Tourismusverband des Bezirks.

Seine ganz große Liebe gehört neben Gattin Waltraud aber der Burg, wo Lang zuerst Stiftungsadministrator und seit 2020 Burgmanager ist. „Der Gilbert hat seine Frau und zwei Geliebte, die Burg und die Stadtgemeinde. Als leidenschaftlicher Hobbykoch und „wenn alle Stricke reißen, könntest du ja jetzt auch noch Burgwirt werden“, scherzt Bürgermeister Vinzenz Knor bei der Abschiedsrede.

Für Knor war es immer ein vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe und eine ganz besondere Freundschaft, die ihn mit Gilbert Lang verbindet, auch wenn man sich — damals noch als Vizebürgermeister in der Ära von Peter Vadasz — politisch nicht immer ganz auf Augenhöhe befand.

„Das super Team hat mich jeden einzelnen Tag gerne in die Arbeit gehen lassen“, meint Lang mit gutem Gewissen zum Abschied, „denn ich habe ein geordnetes Haus überlassen.“ Die Zukunft gehöre der Familie und der Burg und „wenn mein Rat gefragt ist, dann bin ich natürlich auch weiterhin da“, meint Lang.

