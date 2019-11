Das milde Herbstwetter hilft momentan den fleißigen Arbeitern bei der Fertigstellung der Baustellen.

BVZ Das alte Feuerwehrhaus dient mittlerweile als Wahllokal. Da es im Ortsteil Glasing aber zur Zeit kein Dorfgasthaus gibt, wird es auch für die Treffen des Sparvereins genutzt.

In der Gartengasse sind die Fortschritte bei der Umsetzung des großen Parkplatzes schon deutlich zu sehen. Zur Zeit werden die Randsteine gesetzt, später sollen auch die Parkleuchten noch installiert werden. In der Mitte entsteht eine „grüne Insel“ , die im Frühjahr mit Bäumen bepflanzt wird. In Glasing erfährt das alte Feuerwehrhaus eine Verjüngungskur. Das Dach und der Turm wurden komplett neu eingekleidet, sukzessive werden auch die Fenster und Türen erneuert.