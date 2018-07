Stinatz (34.), Burgauberg-Neudauberg (51.), Neuberg (59.), Bildein (67.) und Königsdorf (165.) – das sind die Gemeinden aus den beiden Bezirken Güssing und Jennersdorf, die es unter die 250 besten Gemeinden Österreichs geschafft haben (Zahl in Klammer: Österreich-Platzierung).

BVZ

Das Gemeinde-Bonitätsranking wird einmal jährlich vom Gemeindemagazin „public“ in Kooperation mit dem „KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung“ durchgeführt.

Ausschlaggebend für die Wertung ist nicht nur die Finanzkraft, sondern auch niedrige laufende Transferzahlungen an das Land sowie niedrige Personal- und Sachausgaben. Zu den Gewinnern zählen in dieser Wertung nicht die reichsten Gemeinden, sondern jene, die am umsichtigsten wirtschaften, heißt es bei „public“.

Die Gemeinde Stinatz hatte auch schon im Jahr 2017 im Bezirk klar die Nase vorn.