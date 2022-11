Feuerwehrmann Alexander Grandits am Stockerl

Vollbild

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Bezirk Güssing freuten sich über die tollen Ergebnisse beim Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Bronze und Silber im Landesfeuerwehrkommando Burgenland. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf, die Stellvertreter Josef Nakovich und Martin Reidl sowie Geschäftsstellenleiter Michael Hauser gratulierten Julian Koller, Alexander Grandits und Florian Schober zu den Stockerlplätzen im Bronzebewerb. Mike Kurta, Jochen Fasching, Patrick Lex, Daniel Schwartz und Daniela Resch (Bronze) sowie Hermann Knerl und Werner Resch (Silber) traten für die Feuerwehr Mogersdorf an. Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf und dem designierten Bezirksfeuerwehrkommandant Jochen Illigasch gratulierten. Seit dem letzten Wochenende ist der Bezirk Jennersdorf um 23 Kameraden mit absolvierten Funkleistungsabzeichen reicher. 20 Kameraden traten in der Wertungsklasse Bronze an, drei in der Klasse Silber.

