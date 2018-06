Seit 2016 läuft das Projekt „Non. Plus. Weiblich …unternehmen strengstens erlaubt“ von „Frau in der Wirtschaft“. „Neu ist die Idee, interessierte Frauen mit Unternehmergeist gemeinsam mit der Wirtschaftskammer bei zwanglosen Stammtischen zu vernetzen, direkt vor Ort Fragen rund um das Thema ‚Unternehmungsgründung‘ zu beantworten und neue Kontakte zu knüpfen. Dies wurde mit großer Begeisterung angenommen“, erklärt Helga Galosch von „Frau in der Wirtschaft“. Insgesamt haben 42 Interessierte das Angebot genutzt, sieben haben ihr eigenes Unternehmen gegründet.

Eine davon ist Sabine Trinkl aus St. Michael. „Vor knapp zwei Jahren wollte ich ein Unternehmen für mobile Fußpflege gründen, doch viele Fragen standen im Raum. Die Informationen und die Beratung, die ich bei den Veranstaltungen bekommen habe, haben mir den Einstieg in die Selbständigkeit um einiges erleichtert und mir zusätzlich Sicherheit gegeben. Für mich war dieses Projekt ein wichtiger Meilenstein für meine berufliche Laufbahn und ich bin dankbar, dass mir diese Möglichkeit geboten wurde“, sagt Trinkl.