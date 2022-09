Spannung garantiert bei Gemeinderatswahlen

277.473 Personen, davon 25.611 im Bezirk Güssing und 16.802 im Bezirk Jennersdorf dürfen bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober wählen gehen. Sowohl im Bezirk Güssing mit 13.111 als auch im Bezirk Jennersdorf mit 8.511 sind mehr Frauen als Männer wahlberechtigt. Burgenlandweit haben am vorgezogenen Wahltag bereits 13,84 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die höchste Wahlbeteiligung verzeichnete der Bezirk Oberpullendorf mit 17,53 Prozent, gefolgt vom Bezirk Güssing mit 17,31 Prozent und dem Bezirk Oberwart mit 14,82 Prozent. Im Bezirk Jennersdorf haben 12,60 Prozent schon am vorgezogenen Wahltag gewählt. „Die steigende Wahlbeteiligung am vorgezogenen Wahltag bestätigt, wie wichtig dieses Angebot für die Wählerinnen und Wähler ist.

Wichtig sei jedoch, dass auch diejenigen, die heute noch nicht wählen waren, am 2. Oktober von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen“, ruft Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf die Burgenländerinnen und Burgenländer auf zur Wahl zu gehen. Die am vorgezogenen Wahltag abgegebenen Stimmen werden bis zum 2. Oktober verschlossen aufbewahrt und erst nach Wahlschluss mit den übrigen abgegebenen Stimmen ausgezählt.

Neue Bürgermeister in vier Orten garantiert

Besonders viel Spannung ist im Bezirk Güssing in den Gemeinden Bildein und Kleinmürbisch und im Bezirk Jennersdorf in Eltendorf und Weichselbaum garantiert, denn dort wird es fix einen neuen Ortschef geben.

In Bildein ist Emmerich Zax jun. (ÖVP) allerdings der einzige Kandidat. Sein Gegner: „nur“ die 50-Prozent-Hürde. Ebenfalls keinen Gegenkandidaten im Bezirk Güssing haben Franz Pelzmann (SPÖ) in Bocksdorf, Franz Kazinota (SPÖ) in Neustift, Ernst Simitz (SPÖ) in Tschanigraben und Walter Zloklikovits (SPÖ) in Heugraben sowie Fabio Halb (SPÖ) in Mühlgraben. In Kleinmürbisch, wo die SPÖ nicht die Mehrheit im Gemeinderat hat, mit Martin Frühwirth aber den bisherigen Ortschef stellt, wird es, wie in Bildein einen neuen Bürgermeister geben.

Hier will Andreas Frühwirth (SPÖ) seinem Onkel als Ortschef nachfolgen. Der muss sich allerdings gleich zwei Kandidaten stellen: Wolfgang Wolf (Liste Wolf) und Edmund Hamerl (Liste Hamerl). In Eltendorf kämpfen neben VP-Kandidat Hannes Siemeister auch Julius Drauch (SPÖ), Christian Schaberl (FBL) und Kurt Muszits (FPÖ) um das Bürgermeisteramt, nachdem Josef Pfeiffer (ÖVP) nicht mehr antritt. In Weichselbaum stellen sich Harald Brunner (ÖVP), und Claudia Supper (SPÖ) nach dem Ausscheiden von Willibald Herbst (ÖVP) der Bürgermeisterwahl.

ÖVP stellt mehr Ortschefs, SPÖ kandidiert überall

Aktuell hat die ÖVP mit 17 Bürgermeistern übrigens im Bezirk Güssing die Mehrheit, die SPÖ stellt zehn Bürgermeister, in Rohr ist Gernot Kremnser für die Liste Rohr im Amt. Die SPÖ tritt im Bezirk Güssing in allen 28 Gemeinden an, auch bei der Bürgermeisterwahl. Die ÖVP stellt sich in 25 Gemeinden der Wahl, nur in Rauchwart, Olbendorf und Rohr nicht. In Kleinmürbisch, Rauchwart und Bocksdorf gibt es aber ÖVP-nahe Listen.

Apropos Listen: Im Bezirk Güssing treten heuer auffallend viele Listen an. Neben der Liste Rohr, tritt auch die BMK in Kukmirn wieder an. Neu ist die Liste WIR in Rauchwart, die Liste Wolf in Kleinmürbisch, die Liste Hamerl unabhängig in Kleinmürbisch, die Liste Gemeinsam für Bocksdorf und die Liste NEUN in Olbendorf sowie die Liste Klartext in Rohr. Die FPÖ geht im Bezirk Güssing in neun Gemeinden ins Rennen, in Güssing, Tobaj und Wörterberg stellt man sich auch der Bürgermeisterwahl.

Auf ein Antreten der GRÜNEN und NEOS wartet man bei den Wahlen auch heuer im Bezirk Güssing wieder vergeblich. Die MFG kandidiert im Bezirk Güssing nur in Burgauberg-Neudauberg, stellt hier aber mit Cosmin Mircea auch einen Bürgermeisterkandidaten.

Im Bezirk Jennersdorf hat die SPÖ mit sieben Bürgermeistern die Mehrheit, die ÖVP stellt vier, in Jennersdorf ist Reinhard Deutsch für die Liste JES Ortschef. Bei den Bürgermeister und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober kandidieren im Bezirk Jennersdorf sowohl SPÖ als auch ÖVP in allen zwölf Gemeinden. Nur in Mühlgraben stellt sich die ÖVP nicht der Bürgermeisterwahl.

Die FPÖ tritt im Bezirk Jennersdorf in sechs Gemeinden an, in Eltendorf, Jennersdorf und Minihof-Liebau stellt man sich auch der Bürgermeisterwahl. Listen gibt es auch heuer wieder in Eltendorf und Heiligenkreuz (FBL), Königsdorf (K.L.A.U.S), Deutsch Kaltenbrunn (KARO) und Neuhaus am Klausenbach (HERZ) sowie Jennersdorf (JES). Die MFG kandidiert in Neuhaus am KLausenbach, St. Martin an der Raab, Mogersdorf und Rudersdorf. Die Grünen treten nur in Jennersdorf an.

