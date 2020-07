Seit ihrem Karriereende vor zwei Jahren hat sich Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits aus Sulz ganz dem Yoga verschrieben.

Der indischen Lehre von Körper und Geist vertraut Dujmovits seit knapp neun Jahren. Auf Hawaii, konkret auf Maui, kam sie erstmals damit wirklich in Kontakt. Seitdem war Yoga fixer Bestandteil ihres Trainings. Nun teilt sie ihre Erfahrungen aus rund 700 Stunden Yoga-Ausbildung auch in den sozialen Medien. Vergangenen Sonntag gab es ein „Yoga & Vital Frühstück“ mit der Olympiasiegerin im Hotel „Freiraum“ in Güssing, bei dem sich zahlreiche Yoga-Fans Tipps von Dujmovits holten.