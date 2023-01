Kabarett auf höchstem Niveau im Fasching

Werbung

Neustart für das Faschingskabarett Güssing. Das erfolgsverwöhnte Ensemble kehrt ab 27. Jänner auf die Bühne des Kulturzentrums zurück. „Am Anfang war es schon etwas seltsam, als ich im November mit den Vorbereitungen begann. Dann hat sich eine Dynamik entwickelt und jetzt freue ich mich sehr, dass endlich wieder gespielt werden kann“, sagt Intdendantin Marianne Resetarits.

Ensemble sprüht nur so vor Spielfreude

„Bei den Proben ist so viel Freude, so viel Lebenslust zu spüren. Corona ist natürlich ein Thema, aber auch Politik von Amerika über die EU bis Güssing. Florian Resetarits und Susanne Dunst haben ein „Super Sexy Single Programm“ auf hohem Niveau geschrieben“, sagt Resetarits.

Gert Friedl und Artur Fandl werden erstmals dabei sein, Publikumslieblinge wie Kurt Resetarits, Hannes Hofbauer, Christian Keglovits, Franz Stangl, Paul Deutsch, Gerd Friedl und viele andere mehr. Klaus Kroboth, der die Rolle der Frau Blideritsch spielte, allerdings nicht mehr.

„Klaus hat schon vor Corona abgewunken, das haben alle gewusst, dass er aufhören will. Ralf Gober hat sich eine Auszeit genommen, aber das ist alles gar nicht das Thema. Das Ensemble sprüht nur so vor Tatendrang.

Mit dem Ensemble Musical Güssing und der Big Band „Saxtrom“ als musikalische Untermalung, wird das Publikum einen unvergesslichen Abend erleben“, so Resetarits.. Die Vorstellungen gehen am 27., 28., und 29. Jänner und am 3., 4. und 5. Feber über die Bühne. Freitag und Samstag um 19 Uhr. Sonntag um 16 Uhr.

