Kirtag in der Franziskaner-Basilika

In Portiuncule unterhalb von Assisi hat der Orden der Franziskaner seinen Ursprung. Die Kapelle wurde auch berühmt, weil dort im Jahre 1226 der Heilige Franziskus von Assisi verstorben ist. In der Franziskaner-Basilika wird daher am 2. August das „Patronizium“, der liturgische Gedenktag des Schutzpatrons der Basilika, mit einer deutschsprachigen und einer kroatischsprachigen Messe gefeiert. Und zu Ehren des Heiligen Franz wird vor der Basilika und in der Güssinger Innenstadt ein Volksfest mit einem Kirtag veranstaltet, verunden mit dem großen Portiuncula-Markt. Viele Besucherinnen und Besucher feierten am 2. August das große Fest in der Güssinger Innenstadt.