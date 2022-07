Güssing Klassentreffen fast ein halbes Jahrhundert später...

Lesezeit: 2 Min Silke Katschner

Ein gemeinsamer Tag in geselliger Runde: Beim Wiedersehen nach 45 Jahren gab es bestimmt sehr viel zu erzählen. Foto: zVg/Manfred Berner

V or kurzem fand in Güssing das Treffen des stärksten Jahrgangs in der Geschichte der Hauptschule Güssing statt.