Kunasek, Vilimsky und Tschürtz sagen Besuch ab .

Am Sonntagnachmittag teilte das Militärkommando Burgenland, in einer Aussendung, die Absage des für Montag angekündigten Truppenbesuchs von Verteidigungsminister Mario Kunasek, EU-Abgeordneten Harald Vilimsky und Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz bei der 3. Assistenzkompanie in Güssing mit. Als Grund wurde die „aktuelle politischen Situation“ angegeben.