Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Leukämie-Patient den passenden Spender findet, beträgt 1: 500.000, für 15 Prozent der Erkrankten sogar 1: zig Millionen. Wer also an der Typisierungsaktion teilnimmt, dessen Daten werden in der weltweiten Datenbank anonym gespeichert. Jede Typisierung kostet 50 Euro.

Helfen Sie mit einer Geldspende:

Raiba Bruck-Carnuntum, AT953207309900115022.