Durch das außergewöhnliche Projekt „Dynamic Light“, das vor einem Jahr vom Europäischen Zentrum für Erneuerbare Energie und der Burgstiftung ins Leben gerufen wurde, wird ein neues Licht auf die Burgstadt geworden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Passendes Licht für jede Veranstaltung

Gemeinsam mit fünfzehn europäischen Partnerorganisationen steht seither das Erarbeiten von Lichtkonzepten und Strategien an oberster Stelle. Dadurch konnte für die Burg ein völlig neues Lichtkonzept entworfen und umgesetzt werden. Nun ist es möglich, durch den Einsatz von innovativen RGB Scheinwerfern die unterschiedlichsten Lichtstimmungen zu erzeugen.

Stiftungsadministrator Gilbert Lang freut sich über die gelungene Umsetzung: „Es hat mich und die Bevölkerung schon immer gestört, dass die Burg Güssing als Wahrzeichen von Stadt und Region Güssing in der Nacht immer finster war. Nicht nur die vielen Menschen, die am Abend oder in der Nacht durch Güssing fahren, sondern vor allem wir, die Bevölkerung von Stadt und Region Güssing, sehen gerne eine strahlende Burg, das darf auch keine Kostenfrage sein.

Und so war ich sofort dabei, als mich Hacker Joachim vom EEE angerufen hat, dass er da ein Beleuchtungsprojekt vorliegen hat, was mich interessieren könnte. Unser Slogan `Die Burg Güssing lebt´ ist durch den Slogan `Die Burg Güssing strahlt´ erweitert worden. Und eine Burg, deren Beleuchtung ganz einfach mit einer App zu steuern ist, das hat nicht nur europaweit, sondern auch weltweit bis zu unseren Auslandsburgenländern in USA und Übersee für große Aufmerksamkeit gesorgt.“

Auch Joachim Hacker (EEE) zeigt sich mit dem Verlauf des Projektes zufrieden: „Das Projekt ist auch hinsichtlich seiner Breitenwirksamkeit ein wirkliches Vorzeigeprojekt und demonstriert, dass die Beteiligungen an Direktförderprogrammen der EU immer wieder neue Möglichkeiten bieten und positiv für die gesamte Region sind.“

Bessere Beleuchtung für mehr Sicherheit

Doch auch der Sicherheitsgedanke spielt dabei eine große Rolle: Das Konzept wurde durch ein Radarsystem ergänzt, das Personengruppen erkennen kann und dadurch die Helligkeit beim Auf- und Abgang steuert. Die Installation der Anlage wurde von der ortsansässigen Firma Haustechnik Güssing vorgenommen.

Vergangene Woche stellten Joachim Hacker (EEE) und Gilbert Lang (Burgstiftung) das innovative Projekt interessierten Besuchern vor. Ergänzt wurde der Vortrag von der Firma Solaris, die ihre autonomen Straßenlampen vorstellte, von der Energie Burgenland, die ihre Servicedienstleistungen erörterte und von der Firma AE Schreder, die über bedarfsorientierte Beleuchtungssysteme referierte. Abgeschlossen wurde der informative Abend mit Ausführungen über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Beleuchtungstechnik von dem Technischen Büro Bierbaum.