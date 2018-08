Die Baumaschinen haben derzeit Hochsaison in der Bezirkshauptstadt. Angefangen von Projekten der Gemeinde in den Ortsteilen über den Bau einer neuen Abfahrt vom Kreisverkehr ins WIM-Center bis hin zum endlich fixierten Bautermin für die Kreuzung am Molkereiberg reichen die Maßnahmen.

Molkereiberg: Start am Montag, 6. August

Während die Arbeiten am Kreisverkehr ohne größere Verkehrsbehinderungen ablaufen, dürften auf die Autofahrer, die oft durch die Innenstadt müssen, einige schwere Monate zukommen. Denn die Arbeiten an der Kreuzung am Molkereiberg beginnen am kommenden Montag, dem 6. August, und werden voraussichtlich bis November dauern. Grund für die Verzögerung war die Ausschreibung, die einige Wochen länger in Anspruch nahm, als geplant.

Laut Stadtchef Vinzenz Knor (SPÖ) werden keine Umleitungen installiert, sondern „die Baufirma wurde angewiesen, fließenden Verkehr zu ermöglichen. Schließlich gibt es in diesem Bereich Geschäfte und einen Arzt“, sagt der Stadtchef. Während der Bauarbeiten wird es zu keiner Sperre der für Güssing wichtigen Kreuzung kommen, Verzögerungen müssen allerdings eingeplant werden.