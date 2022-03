Neue Ärztin eröffnet ab Juli

Ab Sommer wird sich die Kassenärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, Verena Tunner, mit ihrer Praxis in Güssing um die psychische Gesundheit im Südburgenland kümmern.

„Damit wird die Grundversorgung gerade in diesen schwierigen und anspruchsvollen Zeiten auf längere Zeit gesichert“, versichert Tunner und fügt an: „Mir war es ein Anliegen ins Südburgenland zu kommen, weil ich gebürtig von hier bin und es in Güssing noch keine Praxis gibt.“

Die Ärztin ist die richtige Ansprechpartnerin, wenn es sich um Demenz, psychische Begleitsymptomatik bei neurologischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, schizophrene Erkrankungen, Depression und Manie, Burnout, Überforderung mit belastenden Lebensereignissen, Long Covid, Angst-, Schlaf-, oder Essstörungen handelt.

