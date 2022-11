Neuer Schulcampus: Millionen für Bildung

Werbung

Es ist ein bildungspolitisches Prestigeprojekt, das da in Güssing entsteht. Ein Schulcampus, mit Volksschule, Sonderschule und Musikschule unter einem Dach. Nach dem Prinzip der kurzen Wege und genau zwischen Mittelschule und Ecole platziert. Die Arbeiten sind schon am Laufen, mit dem Spatenstich wurde das Projekt nun auch ganz offiziell auf Schiene gebracht.

„Das ist das größte Projekt, das wir hier in Güssing in Umsetzung haben“, sagt Bürgermeister Vinzenz Knor.

„Und das Projekt ist deshalb so besonders, weil sich mit Ausnahme der Landwirtschaftlichen Fachschule in Zukunft alle Schulen an einem Ort wiederfinden. So können wir Synergien nutzen. Die Fundamentierungsarbeiten laufen schon. Die Projektentwicklung Burgenland - kurz PEB, als Bauträger ist ein zuverlässlicher Partner für Gemeinden. Und die 17 Millionen für den Schulcampus sind gut investiertes Geld“, zeigt sich der ehemalige Lehrer begeistert. Und sein Vize sieht das ähnlich.

„Was für ein schöner Tag für die Kinder von Güssing“, sagt Vizebürgermeister Alois Mondschein. „Der Bau ist ja einstimmig beschlossen worden und der Architekt Traupmann, der aus Glasing ist, wird da etwas ganz Besonderes schaffen“, so Mondschein.

Der in Massivbauweise errichtete Komplex wird mittels Fernwärme beheizt umfasst ein Kellergeschoss und zwei Obergeschosse. Ein Turnsaal, Seminarräume und Sozialräume sind ebenfalls geplant. „Der Campus soll mehr werden, als nur ein Platz zum Lernen“, betont Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner. Ausgelegt ist der Schulcampus auf etwa 30 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 120 Volks- und 30 Musikschüler. „Die Bauarbeiten sollen bis September 2024 abgeschlossen sein“, heißt es vom Land.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.