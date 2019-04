Die mystischen Gewölbe der Familiengruft der Familie Batthyány sind mit einer neuen LED-Beleuchtung aussgestattet worden.

Gedenkstätte mit historischer Bedeutung

Die Gruft befindet sich direkt unter der Basilika des Franziskanerklosters Güssing, die die Gedenkstätte des Seligen Ladislaus Batthyany-Strattman ist. Sie ist auf mehrere, kreuzförmige Räume aufgeteilt und wird auch heute noch genutzt. Erst vor wenigen Wochen ist Siegmund Batthyány im Beisein zahlreicher Trauergäste hier beigesetzt worden.

Moderne Beleuchtung für die alten Mauern

Nun wurde auf Beschluss und Wunsch des Stiftungsbeirates und der Franziskaner-Pater eine Generalreinigung der Gruft angeordnet sowie die Beleuchtung auf LED-Lichter umgestellt, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet.

„Unter allen Auflagen der Pietät möchte ich die Gruft für Pilger- und Schulgruppen in Zukunft verstärkt zugänglich machen. Schließlich haben wir mit über 100 Särgen eine ähnliche Größe wie die Kapuzinergruft in Wien. Dazu war es notwendig, die Gruftbeleuchtung mit modernen Leuchten so auszustatten, dass auch die dezente Wirkung als Begräbnisstätte hervor gehoben wird. Ing. Franz Bieber, der die Gruft schon seit seinen Kindertagen kennt, denn sein Elektro-Betrieb ist gleich neben der Gruft angesiedelt, hat diese Aufgabe für uns wunderbar gelöst“, erklärt . Gilbert Lang, Stiftungsadministrator von der Basilika, dem Kloster und der Gruft Güssing.

Die Gruft existiert bereits seit über 350 Jahren. Das Stifterpaar Adam I und seine Frau Aurorora Katharina sind hier beigesetzt worden ebenso wie der erste Fürst, der Feldmarschall und Erzieher Kaiser Joseph II., Fürst Karl Joseph.