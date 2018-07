Die Stadtgemeinde und die belgische Stadt Nijlen verbindet eine langjährige Partnerschaft. Alle zwei Jahre besuchen sich Vertreter und Familien der beiden Städte gegenseitig, um diese auch zu pflegen.

Den Anfang nahm diese Partnerschaft dank des Weinhändlers Szabo aus Antwerpen, der seine Wurzeln in Unterwart hat: Dieser suchte Anfang der 70er-Jahre für eine Weinverkostung eine Musikkapelle und fragte deshalb aufgrund seiner guten Kontakte bei der burgenländischen Landesregierung an – und bot auch gleich eine Städtepartnerschaft an. Die Stadtkapelle Güssing stimmte zu, die Weinverkostung musikalisch zu umrahmen und wirkte in weiterer Folge auch am Kirtag in Nijlen mit, wo es gleich zu einer spontanen „Verbrüderung“ mit der Damen-Tanzgruppe „Besenweiber“ kam. Das war im Jahr 1971.

In den darauffolgenden Jahren kam es zwar zu einigen Besuchen und Gegenbesuchen, weil diese Freundschaft aber nie als offizielle Städtepartnerschaft geführt wurde, kam sie Anfang der 80er-Jahre ins Stocken.

Einige Familien blieben zwar weiter in Kontakt, allerdings wurde erst mit einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 1998 die „Verbrüderung“ auf eine Städtepartnerschaft ausgedehnt – diese wurde bei einem Festakt im Kulturzentrum Güssing offiziell gefeiert. Seit damals gibt es also diese regelmäßigen Besuche, zuletzt von 14. bis 20. Juli, wo viele Güssinger in Nijlen zu Gast war. In zwei Jahren kommen dann die Belgier ins Südburgenland.