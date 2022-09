Revitalisierung: Bürgerschule als Prestigeprojekt

Werbung Ende der Sommersaison Anzeige Sauna, Heudampf, Schokolade & Karamell: Entspannung in der Therme Bük

Der Umbau der Güssinger Bürgerschule ist nur eines von vielen Projekten der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, das aufzeigen soll, dass ein Neubau auf der grünen Wiese, nicht immer die beste Wahl ist, sondern die Revitalisierung von bestehenden Gebäuden manchmal das bessere Alternativangebot.

Die Planungen für solche Projekte seien zwar wesentlich aufwendiger, aber der Output lohne sich und genau diesen Weg will man „auch in Zukunft noch mehr forcieren, dem Klimaschutz und der Umwelt zu Liebe, aber auch, weil man Verantwortung nicht scheue“, erklärte OSG-Obmann Alfred Kollar bei einem Termin anlässlich der abgeschlossenen Sanierung der Bürgerschule.

Bei jenem Projekt in Güssing habe man, so Kollar, auch Hartnäckigkeit seitens der Gemeinde bewiesen, da man mit enormen Gegenwind konfrontiert war. Gemeint ist da die Kritik von VP-Vizebürgermeister Alois Mondschein, der von einem Verkauf um den „halben Preis“ gegenüber dem in Auftrag gegebenen Schätzgutachten sprach.

Die SPÖ hat den Verkauf mit dem Verweis auf den sozialen Charakter des geplanten Wohnprojekts, verteidigt und letztendlich auch alleine im Gemeinderat beschlossen. „Wenn aus einem Schandfleck mitten im Stadtgebiet revitalisiertes Kulturgut entsteht, dann kann man nur das Richtige getan haben“, freut sich auch Stadtchef Vinzenz Knor über das „gelungene Projekt.“

Fast drei Jahre nach Baustart ist die Revitalisierung des Gebäudes nun abgeschlossen. Neben Wohnungen sind auch eine Ordination und Räumlichkeiten für Rettet das Kind im Gebäude entstanden.

Der Weg zur Fertigstellung war vor allem planerisch eine große Herausforderung, wie Baumeister Matthias Peischl vom Planungsbüro Peischl & Partner erzählt: „Bestehende Ressourcen zu nützen, bringt planerisch immer große Herausforderungen mit sich. Solche Projekte bringen auch höhere Kosten, aber dafür entstehen individuelle Wohnlösungen.“

