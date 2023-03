Michael Achenbach und Thomas König präsentieren neues Buch

Bereits im August 2021 wurde die Ausstellung „75 Jahre Kriegsende – Rudersdorf und Umgebung im Spannungsfeld der Diktaturen“ in der MS Rudersdorf mit prominenten Gästen feierlich eröffnet. Auch im Bundesschulzentrum Güssing war die Ausstellung 2021 zu Gast. Der Inhalt der Ausstellung bildet auch den Kern des neu erschienenen Buches der beiden Autoren, dem Historiker Michael Achenbach und dem Rudersdorfer Lokalhistoriker Thomas König.

Das Werk „Zwischen Austrofaschismus und NS-Terror. Das südl. Burgenland im Spannungsfeld der Diktaturen“ spannt dem Bogen vom Ständestaat bis hin zur Besatzungszeit, der Entnazifizierung und der heutigen Erinnerungskultur im Burgenland. Die Schulen, an denen die Wanderausstellung zu sehen war, haben zudem Gastbeiträge beigesteuert. Es kommen auch Zeitzeugen wie der Rudersdorfer Altbürgermeister Hans Peter Katzbeck zu Wort.

Die beiden Autoren Michael Achenbach und Thomas König gehen nun mit ihrem neuen Werk auf Südburgenland-Tour. Am 3. März wird das Werk im der Ecole in Güssing präsentiert, am 10. März kommen die beiden Autoren in die Mittelschule Rudersdorf, Beginn jeweils um 18.30 Uhr.

