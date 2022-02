Schul-Neubau startet heuer

Das Architekturbüro Pichler und Traupmann hat den Architektenwettbewerb für den Neubau der Güssinger Volksschule gewonnen. Im Herbst hat sich der Gemeinderat auch für das Unternehmen als Generalplaner des Schulprojektes ausgesprochen. Bei seiner nächsten Sitzung am Montag, dem 7. Feber (19.30 Uhr/Mittelschule) will man die PEB—Projektentwicklung Burgenland GmbH — mit der Neuerrichtung des Schulgebäudes beschließen. Weil, so Stadtchef Vinzenz Knor, man die besten Konditionen geboten habe.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Der Zeitplan für die Neuerrichtung des Campus bleibe gleich: Mit dem Abriss des Altbestandes soll noch heuer gestartet werden, der Neubau soll dann spätestens 2023 starten, die Fertigstellung mit dem Beginn des Schuljahres 2024/25.

Die Baukosten sollen rund 15 Millionen Euro ausmachen. Auf 30 Jahre will man das Geld zurückbezahlt haben. Instandhaltung und Betriebskosten liegen von Beginn an bei der Gemeinde.

Läuft alles nach Plan, dann will man nach dem erfolgten Gemeinderatsbeschluss, die Entwurfsplanung im Feber fertigstellen. „Aktuell sei man dabei noch Wünsche der Schulleiter in die Planungen miteinfließen zu lassen“, erklärt Stadtchef Knor. Ist das passiert, dann könne man in die Einreichplanung gehen, um so schnell wie möglich, die Baubewilligung zu erlangen und die Ausschreibungs- und Vergabeverfahren zu starten.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren