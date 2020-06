Es war ein Abschied mit Wehmut, aber auch mit Erinnerungen, die für immer bleiben werden. Die Rede ist von den drei Schülerinnen Pia Putz, Elisa Kovacs und Michelle Horvath, die den musischen Zweig des BORG Güssing besucht haben und kürzlich ihre Matura bestanden haben, natürlich auch in Musik. Als Abschlussprojekt hatten die drei Schülerinnen, unterstützt von ihrem Gitarrenlehrer Aaron Kroboth, die Idee, einen Song zu schreiben. „Gemeinsam wurde dann an der Musik gearbeitet. Den Text haben die Mädls selbst geschrieben“, erklärt der stolze Lehrer. „Home“ heißt die Nummer, die von der Freundschaft zwischen Pia, Elisa und Michelle handelt. Entstanden und gewachsen ist diese Freundschaft während der vier Jahre am Gymnasium Güssing.

Das Video wurde von Michael Adrian, einem ehemaligen Schüler am Gymnasium Güssing und jetzt Lehrer an der Mittelschule Stegersbach, produziert. „Ein Dankeschön auch an Matthias Pataki für die Audioaufnahme in dessen Tonstudio in Poppendorf“, bedankt sich Kroboth.

Anhören kann man sich die Nummer auf Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=5YSMWrx1x70