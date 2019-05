Dem ehemaligen Bezirksvorsitzenden der SPÖ, Franz Müller, ist es zu verdanken, dass es das SPÖ-Büro in der Hauptstraße seit den Siebzigerjahren gibt.

Landtagspräsidentin Verena Dunst war als die erste Bezirkschefin hier tätig, und Franz Müller, der im oberen Stock wohnte, besuchte sie noch oft im Büro. Die SPÖ-Bezirksstelle hat an diesem Standort schon eine lange Tradition, doch die alten Gemäuer bedurften dringend einer umfassenden Renovierung. In den vergangenen zwanzig Jahren sind immer wieder kleine kosmetische Reparaturen durchgeführt worden, doch das hat für die heutigen Ansprüche an ein modernes Büro nicht gereicht.

BVZ Patrick Hafner freut sich, die Besucher in dem hellen und freundlichen Ambiente empfangen zu können.

So wurde jetzt eine große Umstrukturierung vorgenommen, die aus der ehemaligen Wohnung, in der sich sogar noch eine Badewanne befand, endlich ein adäquates Büro entstehen ließ, das für alle, die hier täglich ein und aus gehen, ein passendes und zweckmäßiges Ambiente bietet. „Wir sind erst vor drei Monaten in das Büro des Pensionistenverbandes umgezogen, und können nun bereits unsere renovierten Büros beziehen“, freut sich Landtagspräsidentin Verena Dunst.

Die umfangreichen Bauarbeiten, bei denen Wände versetzt, neue Böden gelegt und Wände gestrichen wurden, sind in einer Rekordzeit über die Bühne gegangen. „Wir haben bei der Umsetzung ausschließlich auf regionale Firmen gesetzt. Es war eine ausgezeichnete Zusammenarbeit“, erzählt Bezirksgeschäftsführer Patrick Hafner. Sogar ein neuer Sozialraum ist entstanden, der auch von Ortsorganisationen für Besprechungen genutzt werden kann. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, dem 17. Mai von 10 bis 18 Uhr. „Es soll ein Tag der Begegnung werden, wir wollen ihn mit den Menschen gemeinsam genießen“, lädt Verena Dunst alle Interessierten ein.