Anlässlich des 3. Österreichischen Verpackungstages wurde in der Aula der Wissenschaften der Staatspreis „Smart Packaging“ verliehen. Ziel ist es, moderne Lösungen im Verpackungsbereich hervorzuheben, exzellente Projekte als Best-Practice-Beispiele auszuzeichnen und die heimische Branche international vor den Vorhang zu holen.

Der Staatspreis für Verpackungen wird in diesem Jahr zum bereits 58. Mal verliehen und ist damit der traditionsreichste Staatspreis, der vom Wirtschaftsministerium vergeben wird, Aus acht Nominierungen hat eine Expertenjury einen Staatspreis in der Kategorie „B2B“ (Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen für gewerbliche Endverbraucher) sowie zwei Staatspreise in der Kategorie „B2C“ (Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher) vergeben. Der Staatspreis in der Kategorie B2C (2) ging an „Papier statt Plastik“, die weltweit erste Papierverpackung für Nudeln von der Firma „Wolf Nudeln GmbH“ in Güssing.