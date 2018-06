Seit vergangenem Sonntag herrscht Feierstimmung in der Bezirkshauptstadt. Da lud nämlich der Güssinger Kameradschaftsbund zu seinem 110-jährigen Jubiläum und gab damit die Auftaktveranstaltung für insgesamt drei große Feste am Hauptplatz.

Festzelt am Hauptplatz: Im Juni wird gefeiert

Dort steht nämlich seit der Vorwoche ein großes Festzelt – und zwar bis zum kommenden Sonntag. Bis dahin wird es noch zwei große Veranstaltungen geben. Nämlich das Sommerfest des ORF Burgenland am Freitag, dem 15. Juni, und die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum des Geselligkeitsvereins „Bruderschaft der Maurer, Zimmerleute und Baugewerbetreibenden von Güssing und Umgebung“.

110 Jahre Kameradschaftsbund. Der ÖKB Güssing gabn am vergangenen Sonntag mit seinem Jubiläum den Startschuss für drei große Feste in Güssing. | BVZ, Lang

Damit gehört der Verein zu den ältesten des Landes und das muss gebührend gefeiert werden. Und zwar am Sonntag, dem 17. Juni, ab 9 Uhr am Güssinger Hauptplatz – zuerst mit einem Gottesdienst und dann im Anschluss mit einem Frühschoppen.

Richtig rund gehen wird es auch am kommenden Freitag, wenn der ORF Burgenland mit seinem beliebten Sommerfest – dem zweiten im heurigen Jahr nach dem Auftakt in St. Andrä – in Güssing Station macht. Als Stargast wird Udo Wenders auftreten. Beginn ist um 19 Uhr, Sperrstunde um 24 Uhr – der Eintritt ist frei.

Weitere Termine im Südburgenland sind Freitag, 6. Juli (Oberwart mit Melissa Naschenweng), Freitag, 20. Juli (Strem mit Oliver Haidt), Freitag, 24. August (Bernstein mit Udo Wenders) und Freitag, 31. August (Jennersdorf mit Oliver Haidt).