350.000 Euro Projekt vorerst auf Eis gelegt

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen ist im Burgenland ein Riesenthema. Mit Blickpunkt Klimaneutralität müssen bis zum Jahr 2030 Anlagen auf einer Fläche von insgesamt 3.200 Hektar entstehen. Das sind fast zwei Drittel der Fläche von Güssing. Roland Marsch, Chef der Malerei Marsch Ges.m.b.H mit Hauptsitz in Güssing, wollte das Hallendach seiner Zentrale mit Photovoltaik bestücken, aber so einfach ist das gar nicht.

Umspannwerk mit zu wenig Kapazität

„Ich hatte die Photovoltaikanlage mit meinem Energieberater und der ausführenden Firma durchgeplant und kam auf eine Kapazität von 200 Kilowatt-Peak (kWp). Die Problematik ist aber, dass ich nur 20 kWp ins Netz einspeisen kann. Also hab ich das 350.000 Euro Projekt wieder auf Eis gelegt“, sagt Roland Marsch. „Offenbar sind da die Leitungen zu schwach und das Umspannwerk muss erst umgebaut werden“, sagt Marsch.

Zum Vergleich: Eine Standard Hausanlage erzeugt 5 bis 6 kWp und pro Kilowatt-Peak können 1.000 Kilowattstunden/Jahr erzeugt werden. „Das ist wirklich schade“, sagt Roland Marsch. „Wir hätten die Anlage so platziert, dass sie kaum einsehbar ist und in ein paar Jahren hätte sich das Projekt auch schon gerechnet. Dass die Kapazitäten im Umspannwerk erreicht sind, bestätigte auf BVZ-Anfrage auch Stromnetzbetreiber „Energie Güssing“. Der Ausbau geht bis 2025 über die Bühne.

Strem bekommt auch keine Zählpunkte

Was erneuerbare Energie betrifft, ist die Marktgemeinde Strem eine der innovativsten Gemeinden des Burgenlandes. Doch Strems Bürgermeister Bernhard Deutsch sieht sich ähnlichen Problemen gegenüber.

„Wir wollen unsere Photovoltaikanlagen weiter ausbauen, bekommen aber keine Zählpunkte. Wir müssten unser Projekt bis Monatsende einreichen, um eine Förderung von 35 Prozent zu bekommen“, sagt Deutsch, der die Probleme mit den, in Güssing geplanten großen Photovoltaikanlagen in Zusammenhang bringt. „Mit den geplanten Großanlagen in Güssing hat das überhaupt nichts zu tun“, heißt es hingegen von Energie Güssing.

Solar-Boom verschlafen?

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.