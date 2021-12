Täter gefasst: Mehrere Einbrüche in Kantinen und Lokale aufgeklärt

Die beiden Burschen aus den Bezirken Güssing und Oberwart, 14 und 15 Jahre alt, zeigten sich bei den Einvernahmen voll geständig, die Einbrüche in einen Gastronomiebetrieb, in den Lagerraum eines weiteren Gasthauses sowie in das Clubhaus des Tennisclubs Güssing begangen zu haben.

Vorangegangen waren intensive und umfangreiche Ermittlungen durch den koordinierten Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Güssing. Teile des Diebesgutes wurden sichergestellt, der Gesamtschaden bewegt sich im oberen dreistelligen Eurobereich. Die zwei jungen Täter wurden angezeigt.