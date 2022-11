Tag der offenen Tür an der LFS wieder voller Erfolg

Werbung

„Für die Schule ist dieser Tag ein ganz wichtiger Termin“, sagt der langjährige LFS-Direktor Gerhard Müllner. „Interessierte können die gesamte Anlage besichtigen, sie können den Schülern bei ihrer Arbeit zusehen und sich ein Bild davon machen, was hier in einer dreijährigen Ausbildung geboten wird“, so Müllner. Dazu zählt theoretischer und praktischer Unterricht. Und egal ob Landwirt, Ökowirt, oder Pferdewirt. Die Schule versteht sich als Schnittstelle zwischen Beruf, Fachschulen und höheren Schulen.

Erfolgreicher Start mit vielen Möglichkeiten

„Absolventen haben eine fertige Berufsausbildung“, sagt Gerhard Müllner. „Es gibt den Pferdewirtschafts-Facharbeiter, den Facharbeiter in der Landwirtschaft und den Facharbeiter in der Landwirtschaft mit Schwerpunkt Ökowirtschaft. „Die Ausbildung endet mit dem Facharbeiterbrief, aber wir lassen auch die allgemein bildenenden Gegenstände als Standard mit einfließen. Das bringt eine gute Grundvoraussetzung, wenn Schüler in eine höhere Schule weiter gehen möchten“, so Müllner. Die Schule wird von 85 Schülern aus der Steiermark, aus Wien, Niederösterreich und dem gesamten Burgenland besucht. Ein Gästehaus steht für Internatsschüler zur Verfügung.

Schnuppertage machen Lust auf mehr

Ein 2-Tages-Schnupperpackage bietet einen kompletten Einblick in den theoretischen und praktischen Schulalltag. Nach dem Unterricht am 1. Tag lernt man auch das Internatsleben kennen. Die Pflichtpraxis dauert in der dreijährigen Fachschule mindestens drei Monate und ist mit dem Beginn der Hauptferien der zweiten Schulstufe zu absolvieren.

