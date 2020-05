Coronabedingt fand der Landesredewettbewerb heuer anders statt. Die Bewerbe auf Landesebene mussten abgesagt werden, den Teilnehmern wurde eine Online-Lösung ermöglicht und Theresa Krutzler vom Gymnasium Güssing nahm die Herausforderung an.

Sie schickte ihren Beitrag als Video an die Jury und konnte diese überzeugen. Mit ihrem Poetry-Slam-Text „Was ich will?“, einer gedanklichen Auseinandersetzung mit den Wünschen eines jungen Menschen an das Leben, holte sie den Landessieg in der Kategorie „Neues Sprachrohr“.