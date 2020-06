Insgesamt wurden im heurigen Schuljahr zehn Junior Companies im Burgenland gegründet. Durch die Initiative und Begleitung der Jungen Wirtschaft gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Burgenland konnte erstmalig ein Landeswettbewerb, der wegen der Corona-Pandemie in einer Online-Version abgehalten wurde, durchgeführt werden.

Gemeinsam mit einem Lehrer gründen Schüler ein Unternehmen, basteln an der Geschäftsidee, feilen an der Strategie, produzieren und verkaufen ihre Produkte. Den Abschluss bildete der Junior Company-Landeswettbewerb, bei dem die Geschäftsberichte, Präsentationsvideos und das Jury Skype-Interview beurteilt wurden. „Es ist beeindruckend, wie viel Herzblut und Eigeninitiative in die Projekte geflossen sind. Um den Nachwuchs müssen wir uns keine Sorgen machen“, so Bettina Pauschenwein, Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Die Jury kürte das Unternehmen „Foafal“ von der Ecole Güssing zum Landessieger 2020. Geschäftsführerin Anna Unger erklärt ihre Junior Company: „Wir haben regionale Nudeln mit nachhaltiger Verpackung und Gemüsepestos produziert. Unser Ziel war regionales Essen in der Region zu verteilen.“ Die Landessieger werden auch am Bundeswettbewerb teilnehmen. Den zweiten Platz holte sich die HTL Pinkafeld mit dem Unternehmen „Bee Happy“, die Honigprodukte hergestellt und verkauft haben. Dritter wurde die Ecole Güssing mit dem Unternehmen „Juffee‘s“, die Smoothies und gesunde Säfte auf nachhaltiger Basis produziert haben. Wirtschaftskammer-Vizepräsident Klaus Sagmeister gratuliert: „Unternehmertum theoretisch zu lernen ist der falsche Zugang. Bei der Junior Company lernen die Schüler, welche Schritte für ein gutes Unternehmen notwendig sind und wie viele Faktoren es benötigt, Umsatz beziehungsweise Gewinn zu machen. Ich bin stolz auf die Leistungen der Schüler.“