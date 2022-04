Güssing Violo und Fandl laden zu Benefiz ein

Wie er mit dem ganzen Leid, das er sieht, umgeht? „Ich sehe das pragmatisch. Nur mit Weinen ist niemandem geholfen. Ich kann auch nicht allen helfen, aber 1000 oder 5000 Menschen und dafür investiere ich Zeit und Geld.“ Foto: zVg/Violo

S ave the date: Am 24. April wird in der Basilika Güssing eine Benefizveranstaltung für die Ukraine abgehalten, geboten werden ein Fotovortrag und ein musikalisches Programm.