Weichen für große Projekte werden gestellt

Mit Franz Fabian steht der designierte Nachfolger von ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mondschein schon längere Zeit fest. In der Gemeinderatsitzung am 17. Jänner wird das Amt nun definitiv neu besetzt.

Neuer Stadtrat noch nicht bekannt

„Das muss innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Rücktritt des Vizebürgermeisters passieren. Wer neuer Stadtrat wird und Sabine Döberl nachfolgt, weiß ich nicht. Das ist Sache der ÖVP“, sagt Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor.

„Es müssen aber auch neue Beiräte bestimmt werden, ein Ersatz für den ausgeschiedenen Feuerwehrbeirat oder für die Freunde des Gewerbegymnasiums. Das sind die Hauptthemen bei der nächsten Sitzung“, sagt Knor, der punkto Energiekrise eine komplette Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED forciert.

„Wir haben das Glück, dass wir alle öffentlichen Gebäude mit Fernwärme und nicht mit Gas heizen. Die Arbeiten am Schulcampus laufen, in den Ferien wird die Sanierung der Haustechnik in der Mittelschule fortgesetzt und in den Schulen wird ebenfalls alles mit LED bestückt“, sagt Knor, der noch zwei weitere größere Projekte am Köcheln hat.

„Das Feuerwehrhaus in Güssing wird heuer weiter gebaut, der Zubau beim Feuerwehrhaus in Steingraben steht. Alles schon länger auf Schiene, aber es läuft nach Plan“, sagt Knor.

