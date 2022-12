Güssing Zum 7. Mal kein Bewerber für Kassenstelle

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Foto: shutterstock.com/Rido

S ieben Mal, davon zwei Mal als Übergabepraxis, war eine Kassenstelle für Allgemeinmedizin in Güssing im vergangenen Jahr ausgeschrieben, um die Nachfolge von Dr. Klaus Wehle zu sichern, der sich als einer von drei Kassenärzten in Güssing, in den Ruhestand verabschieden wird.