Güssinger Jägerbataillon 100 österreichische Soldaten verstärken EU-Truppen in Bosnien

Foto: Shutterstock, Bumble Dee

E twa 100 Bundesheer-Soldaten verstärken ab Montag die EU-Truppen in Bosnien-Herzegowina. Die Soldaten des Jägerbataillons 24 aus Tirol und des Jägerbataillons 19 in Güssing werden in den nächsten Wochen ein Einsatztraining absolvieren, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in einer Aussendung mit.