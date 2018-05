Der Titel „Weekend im Paradies“ klingt zunächst einmal nach einer jener Schnulzen, die im Fernsehen in Dauerschleife laufen. „Wer das erwartet wird mit Sicherheit angenehm überrascht“, macht Kultursommer-Intendant Frank Hoffmann bei der Präsentation des heurigen Programms Lust auf mehr.

In Wahrheit nimmt das Lustspiel von Franz Arnold und Ernst Bach ziemlich vehement die gegenseitige „Freunderlwirtschaft“ im Beamten-Milieu“ ins Visier.

Ein Wochenende in Paris

Im Mittelpunkt des Stücks steht der Ministralsekretär Wurmser, der dem Rotlicht-Treiben im Hotel „Zum Paradies“ ein Ende bereiten will. Er stellt fest, dass sich die ganze Riege seiner Vorgesetzten in besagtem Hotel vorfindet. Das Stück spielt im Wien der 1950er-Jahre. „Wir wollen gewisse Mechanismen aufzeigen, die gelegentlich auch in Prozessen wie etwa bei der BUWOG zur Sprache kommen. Es geht nicht das ganze Stück darum, Beamte in die Pfanne zu hauen. Um Gottes Willen, dann hätte ich die Sache nicht gemacht“, erklärt Hoffmann.

Auch in seiner 19. Spielsaison setzt Frank Hoffmann auf ein bewährtes Team. Publikumslieblinge wie Manfred Semler, Otto Konrad, Manfred Weinhofer und Niki Kracher stehen auf der Bühne. Das Bühnenbild wurde von Heinz Ebner entworfen, die Bühnenmalerei stammt von Norbert Art-Uro. Neun Theatervorstellungen sind geplant, Premiere feiert das Stück am 23. Juni. Darüber hinaus erwartet das Publikum drei Konzerte und ein Kabarettabend mit Joesi Prokopetz im Freilichtensemble Gerersdorf.