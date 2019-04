Auch Anita Janitschek, Valentin Pokomandy und Heinz Lang begeisterten als Solisten das Publikum. Geleitet wurde das Konzert von Nóra Lakner-Bogner und Walter Franz, durch das Programm führte Gilbert Lang. Weiter geht es mit den Güssinger Musiktagen am Samstag, dem 27. April, mit einem Liederabend im Feuerwehrhaus Gerersdorf. Am Sonntag, dem 26. Mai, findet in der Basilika Güssing ein Konzert mit Werken von Cherubini, Mozart, Schubert, Gounod und Franz statt. Am Sonntag, dem 16. Juni gibt es dann in der Pfarrkirche Gerersdorf die „Abendmusik bei Kerzenschein“.