Die letzte Sperrstund‘ im Gasthaus Kappel

Werbung Heiligenkreuz Anzeige ASVÖ Familiensporttag am 1. September

„Nach dem Tod meines Mannes schaffe ich das leider nicht mehr, ich muss mein Gasthaus stilllegen“, sagt die Wirtin Waltraud Kappel traurig.

Der Neubergerin, die seit fast 12 Jahren den Betrieb geführt hat, ist dieser Schritt wirklich nicht leicht gefallen. Auch Bürgermeister Leo Radakovits bedauert es sehr, dass dieser wichtige Treffpunkt im Dorf nicht mehr verfügbar sein wird.

„Wir haben zwar noch mit der Pizzeria im Ort und dem „Hangar One“ Gasthäuser in unserer Gemeinde, doch ein Lokal in dieser Kategorie, mit einem großen Veranstaltungssaal, in dem man noch größere Feiern mit gut 100, 150 Leuten abhalten kann, das wird in unserer Gemeinde schon sehr fehlen.“

Am Freitag, dem 26. und am Samstag, dem 27. August wird ab 16 Uhr eingeladen, um ein letztes Mal mit Freunden und Familie im Gasthaus Kappel anzustoßen und Danke zu sagen.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.