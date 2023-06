Zwei TOP-Konzerte in Güttenbach und Inzenhof

Das diesjährige Programm für die Sommerkonzerte wurde mit dem Dirigenten Tomislav Cvrtila bereits seit Februar fleißig einstudiert. Neben kroatischen Volksliedern, wie „Gradišćanska razglednica“, werden wieder Klassiker, wie „Intermezzo“ aus der Oper „Cavalleria Rusticana“ sowie Arrangements berühmter Popsongs, wie „The Lion King“, ABBA-Medley von den MusikerInnen zum Besten gegeben.

Während der musikalischen Weltreise wechseln sich der Kinderchor, das Orchester, der Männerchor (Klapa) und der gemischte Chor immer wieder ab. Nach der Vorstellung wird zur traditionellen Agape eingeladen.

Am Samstag, dem 1. Juli findet das Sommerkonzert um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Güttenbach/Pinkovac statt. Am Sonntag, dem 2. Juli kann man das musikalische Event um 17 Uhr in der Grenzkirche St. Emmerich in Inzenhof/Rönok miterleben. An beiden Tagen gilt freie Spende und freie Sitzplatzwahl.