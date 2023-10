Pfarrer David Grandits feierte seinen 40. Geburtstag

Zuerst fand in der Pfarrkirche ein Dankgottesdienst statt, der von vielen Vertretern und vielen Kindern aus beiden Gemeinden mitgestaltet wurde. Dazu eingeladen waren aber auch viele Menschen aus seinen bisherigen Pfarren, seiner Heimatgemeinde Hackerberg und seiner Heimatpfarre Stinatz. Aber auch zahlreiche Priesterkollegen waren bei der Messe als Co-Zelebranten dabei. Unter der Leitung von Heiko Reiter an der Orgel übernahm der Männerchor Güttenbach die musikalische Umrahmung der Messe. Am Ende des Gottesdienstes gratulierten die Ministranten aus Güttenbach, die Volksschulkinder und Direktor der Volksschule Neuberg Karl Knor sowie Lehrer der Volksschule Güttenbach Dominik Tallian dem Geburtstagskind.

Im Anschluss an die Messe fand in der Mehrzweckhalle in Güttenbach der gemütliche Teil des Geburtstagsfestes statt. Die vielen Gäste wurden dort mit Speisen, Getränken und Mehlspeisen versorgt. Die beiden Ortschefs Leo Radakovits aus Güttenbach und Thomas Novoszel aus Neuberg gratulierten David Grandits dort offiziell zu seinem vierten runden Geburtstag. Musikalische Glückwünsche gab es unter anderem von der Blasmusik Güttenbach, der Tamburizza Güttenbach sowie der Tamburizza „Stinjačko Kolo“ aus Stinatz.