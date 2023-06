Zur Förderung der Mehrsprachigkeit veranstaltete das UMIZ4KIDS in den Volksschulen in Güttenbach und Neuberg ein mehrsprachiges Bilderbuchkino. Zuerst wurde die Grundschule Neuberg aufgesucht, wo sich die Volksschul- und Kindergartenkinder im Turnsaal versammelten. Diese lauschten gespannt dem mehrsprachigen Bilderbuchkino, das von Marija Wagner in burgenland-kroatischer Sprache, von Ulli Radakovits auf Deutsch und Katharina Dowas, die auch die Herausgeberin der Bücher ist, auf Ungarisch vorgetragen wurde.

Anschließend fand das Bilderbuchkino im Turnsaal der Volksschule Güttenbach statt. Dort wurden die Bücher von Marija Wagner auf Kroatisch, Elementarpädagogin Julia Obojkovits auf Deutsch und Katharina Dowas auf Ungarisch vorgelesen. Die Kinder konnten im Zuge des Bilderbuchkinos zudem auch echte Weinbergschnecken bestaunen. Im Laufe der Geschichte wurde eine bunte Zahlensonne erstellt, die den Kindern beim Zählen in den drei Sprachen helfen soll.

In Neuberg hatten die Kindergarten- und Volksschulkinder viel Spaß beim Bilderbuchkino. Foto: zVgUMIZ

