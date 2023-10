Gut und Regional Stremtaler Schmankerleck erhält Auszeichnung

V.l.: Jürgen Frank, Lisa Nikischer-Ganster, Ida Traupmann und Werner Sinkovics (Verein Rinderweide). Bürgermeister Vinzenz Knor, Lta. Verena Dunst, Christian Reicher von der Landwirtschaftskammer und weitere Gäste fanden sich bei der kleinen Feier ein. Foto: Silke

D as Stremtaler Schmankerleck am Fuße des Hügels der Landwirtschaftsschule in Güssing wurde zum Bauernladen des Jahres 2022 gekürt.