Als erster Programmpunkt stand das Schloss Esterházy inklusive Führung auf dem Plan. Anschließend ging es mit dem Schiff auf den Neusiedler See hinaus, wo die MIttagspause mit Musik verbracht wurde. Ein weiterer Punkt war der Besuch des Weinguts Mad in Oggau, wo auch zu einer Verkostung diverser Weine eingeladen wurde. Der Ausklang fand in St. Margarethen beim Johanni-Kirtag statt.