Heugraben Ab ins Heu bei der Heuparty

Freuen sich auf viel Vergnügen bei der Heuparty. Claudia und Jannik Staber, Bürgermeister Walter Zloklikovits, Leonie, Sophie und Katrin Wallesz. Foto: Josef Lang

M it Uhudler- und Moorochsenspezialitäten wird am 9. Juli bei der Heuparty in Heugraben gefeiert.

In Heugraben wird am 9. Juli ab 10 Uhr die Heuparty gefeiert. Gestartet wird das Fest mit einer Heiligen Messe, anschließend erwartet die Gäste ein traditioneller Frühschoppen mit der Bauernmusi Mischendorf. Ab 15 Uhr spielen die „Musigeina“ für die Besucherinnen und Besucher auf. Auf die Gäste warten außerdem Uhudler- und Moorochsenspezialitäten. Für die Kinder hat man sich außerdem ein abwechslungsreiches Programm überlegt. Eintritt 4 Euro.