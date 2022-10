Ausgezeichnetes Zickentaler Bier

Werbung

Das Zickentaler Bier aus der Brauerei von Patrick Krammer, kann mit den großen der Branche mithalten: Bei der Austrian Beer Challenge 2022 der BierIG holte der Bierbrauer gleich zweimal die Bronze Medaille: Mit seiner „EdelZicke“ und dem „Freibrauerei Black IPA“ konnte er bei den Sommelieren punkten.

Patrick Krammer startete 2016 den Brauereibetrieb und den Launch der Marke „Zickentaler - das Bier aus dem Südburgenland“. Im November 2019 übernahm er auch die Marke „Freibrauerei Maurer“ unter der spezielle Craft Biere hergestellt werden. „Wir machen traditionelle Sorten und Craft Bier in verschiedenen Variationen, und decken so viele Bierstile ab. Momentan haben wir 12 Sorten im Programm“, so Krammer.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.